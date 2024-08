Spago ci hai lasciato in piena estate Il mare di Portonovo il tuo preferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Una tua battuta quando si passava una bella giornata al: ‘chi è morto ieri s’è pentito’. Beh, tu ci haiproprio in una bella giornata estiva, la tua stagione preferita, ile il sole". La morte di Marco Paolinelli, ex operaio e delegato rsu Fiom di Fincantieri, ha scatenato una grande ondata di commozione in città e sui social. Messaggi su messaggi per salutare ‘’, il soprannome con cui tutti lo conoscevano in cantiere. Uno dei messaggi che meglio di altri, secondo noi, hanno descritto Paolinelli lo ha scritto Raffaella C. Una vita dedicata al lavoro e ai diritti dei lavoratori, specie i metalmeccanici. In tanti ieri hanno voluto tributare un saluto all’ex operaio di 60 anni nella camera ardente attivata all’ospedale di Torrette dove Paolinelli è morto lunedì sera dopo anni di lotta contro una grave malattia.