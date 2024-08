Ravenna spumeggiante Nappello è già il leader

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sampierana 07 SAMPIERANA: Foiera, Sylla, Ponticelli, Conficoni, Narducci, Lo Russo, Quercioli, Petrini, D. Braccini, Pippi, S. Braccini. A disp.: Balducci, Quaranta, Agrillo, Pungelli, Batani, Ariyo, Bosi, Farini, Castagnoli. All. Barontini.1° tempo: Fresia, Onofri (30’ Agnelli), Venturini, Magnanini, Ciuffo, Rrapaj, Rossetti, Calvosa, Lo Bosco,, Manuzzi. All. Antonioli. 2° tempo: Galassi (21’ Rossi), Agnelli, Venturini (20’ Onofri), Bucci, Di Martino (30’ Santocito), Calandrini (30’ Fiori), Mandorlini, Lordkipanidze, Di Renzo,(15’ Castellacci), Guida. Reti: 27’ pt(rig.), 33’; 48’ Ri Renzo, 50’ Di Renzo, 66’ Calandrini, 78’ Di Renzo, 90’ Onofri. Nel segno die degli abbonati che ieri, in città, hanno toccato quota 988.