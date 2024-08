Quando si gioca Italia-USA finale bronzo Olimpiadi volley | orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’tornerà in campo venerdì 9 agosto (ore 16.00) per affrontare gli USA nellaper la medaglia dinel torneo dimaschile alledi Parigi 2024. I Campioni del Mondo sono stati travolti dalla Francia con un secco 3-0 nella semiandataa in scena alla South Paris Arena e dovranno dunque accontentarsi di lottare per il terzo gradino del podio, alle spalle dei Galletti e della Polonia che si fronteggeranno per il titolo a cinque cerchi. La nostra Nazionale cercherà di tornare a medaglia dopo l’argento di Rio 2016 e ildi Londra 2016, provando a chiudere un buon triennio caratterizzato dai sigilli agli Europei e ai Mondiali. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente.