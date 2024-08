Provincia parla Padovani | Restauro del Castello impegno con Fabbri per ripristinare i fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Anche in, prima dell’imminente scadenza elettorale di fine settembre, è tempo di bilanci. Ci sono tantissimi dossier sul tavolo di colui che sarà il prossimo presidente dell’Ente che ha sede in. Tra questi, proprio il cantiere didel monumento simbolo della città estense. Quest’ultimo, torna in auge a fronte della decisione del ministero della Cultura di non confermare il finanziamento di circa sette milioni concessi nel 2016 allaper il progetto di miglioramento sismico, dopo il terremoto del maggio 2012, e il recupero funzionale del monumento.