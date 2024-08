Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi giovedì 8 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prosegue la spedizione azzurra alledi Parigi. Tante gare, diverse discipline e le opportunità per vincere una medaglia non mancano. La giornata inizia con la 10km femminile di nuoto nelle acque della mai così discussa Senna. Successivamente, l’atletica sarà la protagonista indiscussa: in campo le batterie dei 4×100 maschile e femminile, con Marcell Jacobs e compagni che dovranno difendere il trionfo di Tokyo. Grande attesa per la semifinale di volley femminile tra Italia e Turchia. Lucrezia Magistris in corsa per una medaglia nel peso femminile 59kg e, infine, Larissa Iapichino tenterà il podio olimpico nella finale del salto in lungo femminile. Ecco tutti gliin: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le