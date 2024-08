Non ti si può guardare Francesca Del Taglia cambiamento choc | com’è oggi l’ex Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Francesca Del Taglia è tra i personaggi più storici e noti al pubblico di Uomini e Donne. Si è fatta conoscere quando entrò in studio come corteggiatrice di Eugenio Colombo. Era il 2012 quando tra i due scattò il più classico dei colpi di fulmine che li spinse ad abbandonare il programma prima della fine del trono e vivere la loro storia d'amore fuori dai riflettori. Si sono sposati 2 anni dopo e nel 2018 è nato il figlio Zeno ma ad oggi non stanno più insieme. Né Eugenio né Francesca hanno mai parlato della separazione, mantenendo sempre la privacy anche per tutelare il bambino. Ad aprile scorso, però, lei ha iniziato una nuova relazione ma è già finita anche quella. Attualmente, dunque, la Del Taglia è single.