Niente squalifica per Condemi | il verdetto sul ricorso del Settebello un' altra vergogna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un mercoledì da dimenticare per l'Italia a squadre. Gli azzurri del volley allenati da c.t. Fefè de Giorgi sono usciti con un secco 3-0 dalla Francia, mentre ilè uscito ai rigori per mano dell'Ungheria. Gli azzurri sono stati sconfitti ai rigori, dai cinque metri, nei quarti di finale delle Olimpiadi ma l'errore della terna arbitrale, valutando come “brutalità” il gol di Francesco, grida ancora vendetta. Tutti si sono arrabbiati, con il c.t. Sandro Campagna che non le ha mandate a dire. Ilstava rimontando una partita iniziata male e con Francescoaveva trovato una rete in superiorità numerica per il momentaneo 4-4. Ma da qui nasce l'episodio che ha cambiato la gara. Successivamente e senza motivo, infatti, gli arbitri hanno deciso di andare al Var per riguardare il tiro dell'azzurro.