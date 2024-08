Maddalena Corvaglia mostra i messaggi offensivi che forse vorrebbe querelare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le parole usate giorni fa dasu Imane Khelif hanno fatto il giro del web e attirato numerose critiche. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, nel suo lungo sproloquio ha parlato della pugile algerina come di un uomo usando il maschile. Il web è così insorto e inizialmente Maddy non l’ha presa benissimo e ha iniziato a bloccare numerose persone che la contestavano (celebrità incluse), poi ha fatto un video di ringraziamento per tutto il supporto ricevuto e infine ha deciso di passare dalle parole ai fatti e di minacciare querele. A raccontarlo (io non posso vedere, sono fra i bloccati) è stata Selvaggia Lucarelli che ha così commentato: “Fa molto ridereche pubblica la lista di quelli che hanato le sue sciocchezze, compresi quelli che non l’hanno minimamente offesa e minacciando querele. Per la cronaca, le ricordo una cosa.