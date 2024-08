LO STATO VENDE LA RAI AI PRIVATI? IL MINISTRO GIORGETTI PARLA I MALUMORI MEDIASET

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 8 agosto 2024)zzare la Rai? Un tema che va avanti da anni nell’auspicio (invano a detta dei più) di liberarla dalle mani sempre più ingombranti della politica. Neildell’Economia. “zzare la Rai? Valutabile ma prima occorre definire che cosa è il servizio pubblico”, dice ildell’Economia Giancarloin conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri prima dell’inizio della pausa estiva. “Prima di arrivare are dizzazione della Rai bisogna capire cosa si intende per servizio pubblico. Quando abbiamo definito cosa è servizio pubblico e interesse pubblico poi possiamo valutare le ipotesi dizzazione”, ha spiegato il, confermando quanto anticipato dal Foglio, in un articolo del direttore Claudio Cerasa.