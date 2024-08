Lattanzi in scadenza | Due mandati meravigliosi anche al di là delle vittorie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nove Palii vinti in otto anni alla guida del sestiere. Un vero e proprio record, o giù di lì, quello fatto registrare da Attilio, caposestiere di Porta Solestà che domenica scorsa ha vissuto la sua ultima Quintana da presidente del comitato gialloblù. A dicembre, infatti, si tornerà alle urne per rieleggere i direttivi e, in quanto assessore comunale, non potrà ricandidarsi. Il cavaliere Luca Innocenzi, però, gli ha fatto un bel regalo, permettendogli di chiudere il mandato con un bel ‘cappotto’., che gioia è stata quella di domenica? "Ho provato una grandissima emozione, non posso negarlo. D’altronde, la Quintana è passione e mi sono lasciato trascinare dall’entusiasmo. Ero davvero molto preso, sicuramente più del solito, perché tenevo moltissimo a terminare questi anni alla guida del sestiere con un’altra bella vittoria".