L’anteprima di Cattivissimo Me 4 supera Deadpool & Wolverine in Italia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si è tenuta ierinazionale diMe 4: il film ha scalzato dal primo posto del Box Officeil leader. Il quarto capitolo della saga animata ideata da Illumination Entertainment ha dato ieri un piccolo assaggio delle cifre che potenzialmente potrebbe mettere in cascina dal 21 agosto, giorno del suo esordio effettivo, e nel farlo ha lasciatoal palo. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti,diMe 4 ha incassato 1,11 milioni di euro, con una media per sala di 2447 euro. Il nuovo film Marvel Studios (qui la recensione), invece, ha incassato altri 298 mila euro per un totale di 13,23 milioni, oramai ad un passo dal totale di “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” (13,67 milioni). Il sorpasso dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.