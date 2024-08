La terza maglia è su fondo nero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alla fine è arrivata la sorpresa. E che sorpresa! Ieri il Modena ha presentato la. Un po’ tutti ci aspettavamo una sorta di ‘negativo’ della prima casacca, ovvero blu con diagonale gialla: beh, la fascia diagonale gialla c’è, ma la grande novità è che sarà su, così come neri saranno presumibilmente i calzoncini. Un ‘all black’ quindi, cromia che risulta assolutamente inedita per i canarini e che porta il Modena sulla strada di diverse altre compagini che nella storia più o meno recente hanno adottato questa colorazione, un tempo portata sui campi professionistici soltanto dai piemontesi del Casale. La‘third’ dei canarini è indubbiamente intrigante ed elegante e pensiamo che, come fu per la casacca bianco e oro dell’anno scorso, sarà particolarmente gettonata nello store del Modena.