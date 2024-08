Il Piano Mattei affonda insieme ai migranti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni Flavio di Giacomo ha rilanciato la testimonianza di un migrante sbarcato sabato scorso a Lampedusa da una barca che l’aveva soccorso in mare. Secondo il racconto del sopravvissuto una barca con 45 persone, tra cui donne e bambini, partita il 30 luglio dalla Tunisia verso l’Italia sarebbe naufragata. Ilai. Sull’ultimo naufragio è calato il silenzio Negli ultimi sette giorni nel mar Mediterraneo sono morti 97, dice l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Si parla molto di sbarchi in calo, ma in realtà l’emergenza non era numerica neanche nel 2023. La vera emergenza, che continua anche adesso, è umanitaria: sono 1.021 le vittime dall’inizio dell’anno”, ha scritto il portavoce di Giacomo.