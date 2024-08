Il leader indipendentista catalano Puigdemont è riapparso dopo sette anni di esilio a Barcellona

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il, Carles, èdifuori dalla Spagna, giovedì a, dove è intervenuto in una manifestazione organizzata vicino al Parlamento da Junts davanti a migliaia di sostenitori. Carlesgiovedì adifuori dalla Spagna per il fallito tentativo di secessione del 2017 Il Parlamentoè riunito per il dibattuto di investitura del socialista Salvador Illa. “Viva la Catalogna libera!”, ha gridatodurante il suo discorso dal palco tra gli applausi e la folla che ha inneggiato a “presidente, presidente!”. Ilè tuttora sottoposto a un mandato d’arresto per il suo ruolo nel fallito tentativo di secessione del 2017.