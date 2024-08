Il Comune premia dieci turisti fedelissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un altro appuntamento per idi Cervia (nella foto in alto a sinistra), accolti nella sala del Consiglio comunale dall’assessore Gabriele Armuzzi. Gli “Amici di Cervia“, come vengono definiti iresidenti in altre regioni ma che da almenoanni frequentano le vacanze estive a Cervia, sono stati presentati dagli operatori del territorio. Le segnalazioni deiti sono arrivate da Hotel Franca, Hotel Severi, Hotel Lungomare e Bagno Micamar e Hotel Admiral. Oltre all’attestato che li nomina “amici di Cerva“, i, che ormai non sono più semplici, hanno ricevuto in dono il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, oltre a un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato. Tra le personete c’è Fabrizio Berni, di Soave, in provincia di Verona, che da 50 anni frequenta le spiagge cervesi.