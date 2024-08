Gilmour sogna il Napoli | accordo con ADL Manna ha un piano per strappare il sì del Brighton

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il centrocampistaha già trovato l’intesa con il presidente delDe Laurentiis e attende il via libera dal club inglese. Billysta per realizzare il suo sogno di giocare per il, ma restano alcuni ostacoli da superare prima di siglare il trasferimento. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese ha già trovato uncon il presidente Aurelio De Laurentiis e non vede l’ora di indossare la maglia azzurra. Ma ildeve ancora trovare un’intesa con ilper il trasferimento definitivo. Attualmente, il club partenopeo ha offerto 10 milioni di euro per, ma ilne richiede una cifra più alta. Per chiudere la trattativa, il direttore sportivo Giovannista cercando di inserire bonus e clausole per avvicinarsi alle richieste degli inglesi. L’obiettivo è ottenere una soluzione che soddisfi entrambe le parti.