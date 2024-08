Giappone scossa di terremoto di magnitudo 6 9 sull’isola di Kyushu Scatta l’allerta tsunami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Undi6.9 è stato registrato indi, nella prefettura di Miyazaki. Laè avvenuta alle 9.43 italiane, le 16.43 locali, a una profondità di 10 chilometri. Lo riporta il Centro Sismologico Euro Mediterraneo (Emsc).taper le coste del Sud. In particolare per le prefetture di Ehime, di Kochi, di Oita (lungo la costa del Canale di Bungo), di Miyazaki, nella parte orientale della prefettura di Kagoshima e nelle regioni di Tanegashima e Yakushima. Articolo in aggiornamento L'articolodidi6.9diproviene da Il Fatto Quotidiano.