… e tu chissà dove sei

(Di giovedì 8 agosto 2024) .. e tu,sei Di Vincenzo Calafiore 9 Agosto 2024 Udine “ a volte mi pare di essere un sogno che qualcuno ha dimenticato di fare ! “ Vincenzo Calafiore A questa età tutto mi appare più grande, più insostenibile; le parole si ingarbugliano e vengono storpiate dal fil di voce, tutto è diverso, nulla è come prima e pare di vivere oltre che essere come un sogno, piuttosto abbozzato che realizzato. C’è che le mie parole sono più giovani di me, e continuano a girare per il mondo a produrre i loro effetti, a far nascere e tenere in vita universi, mentre io combatto la mia battaglia contro la vecchiaia sono in quel giro di boa sempre più stretto. Come un guerriero non più in armi combatto una moltitudine di nostalgie, vivo sempre più in disparte, più piccolo, più ai margini.