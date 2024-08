Dwayne Johnson ed Emily Blunt hanno concluso le riprese di The Smashing Machine ecco la prima foto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Benny Safdie ha girato l'ultimo ciak di The, primo ruolo 'serio' perche torna ad essere affiancato dall'inglese. Si sono concluse in Giappone ledi The, biopic a sfondo sportivo scritto, diretto e prodotto da Benny Safdie incentrato sulla carriera del wrestler e campione di MMA e Vale Tudo Mark Kerr. A interpretare il popolare atleta è, affiancato da, che possiamo vedere nellaufficiale. Il film, prodotto e finanziato da A24, e distribuito in Italia da I Wonder Pictures, racconta il leggendario lottatore di MMA () è all'apice della sua carriera, in un'era in cui le competizioni nell'UFC erano senza esclusione di colpi, mentre si interroga su se