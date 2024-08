Due nuove spiagge con ponti percorsi parcheggi e barbecue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Comune di Acquasanta ha inaugurato ieri un nuovo percorso che collega le duefluviali, dalla ’Pacca della vecchia’ a ’lu Vurghe’. Questo camminamento attrezzato, adatto alle famiglie, offre un punto di partenza per altripiù impegnativi, come quello verso il Pizzo dell’Arco. Il dislivello è minimo, e l’accesso al percorso avviene dalle Terme di Acquasanta, dove è stata allestita un’area pic-nic con panche e tavoli in legno, e duea disposizione di tutti. Da qui, attraverso uncello in legno, si entra in un camminamento che corre lungo il fiume per circa un chilometro e giunge a lu Vurghe.