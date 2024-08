Cos’è la Sarcopenia e come si combatte?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) Persi intende la naturale perdita di massa muscolare a cui l’organismo umano va incontro con l’avanzare dell’età. Si tratta di un processo del tutto fisiologico, che tuttavia può avere ripercussioni sullo stato di salute. Anche perché se i muscoli si “ritirano” per così dire, si infiltra il grasso. Cosa succede con la? Il volume dei muscoli diminuisce cosìil numero delle fibre muscolari. Senza muscolo e con più grasso il metabolismo della cellula muscolare cambia di netto e produce uno stress ossidativo dannoso. In sintesi, le sostanze di scarto del metabolismo si accumulano con più facilità e deteriorano il tessuto. I muscoli si indeboliscono cosìle ossa. L’organismo di una persona anziana, dunque, rischia di essere in uno stato di infiammazione perenne. Risultato? Ci si muove peggio e si tende a ingrassare.