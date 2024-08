Codice rosso allarme quotidiano | oltre 30 denunce al giorno E i reati in famiglia sono in crescita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano – Donne vittime, donne da usare e buttare. Sempre più giovani, e sempre più spesso violentate dopo essere state drogate. Un quadro reale della cruda situazione lo restituisce solo la fotografia dei dati. I fascicoli da ‘’ finiti sul tavolo dell’aggiunto Letizia Mannella, al vertice del Quinto dipartimento, contano fino a 30alperda. E la situazione non migliora, anzi la Procura ha rilevato che negli ultimi mesi si è registrato anche un ulteriore incremento di casi per maltrattamento ine in particolare di quelli dei figli sui genitori, spesso legati a questioni di droga o a problemi psichici.