Ci aspetta un' altra giornata di emozioni sportive seguendo il calendario delle Olimpiadi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gianmarco Tamberi c'è. Nonostante la febbre dei giorni scorsi, ieri è sceso in pista e si è qualificato per la finale del salto in alto in programma sabato 10 agosto. Sono gli ultimi giorni dima ci sono ancora medaglie importanti in palio: stasera per esempio punta al podio, nel lungo però, Larissa Iapichino e domani occhi puntati sulla Senna, dove Gregorio Paltrinieri è impegnato nella finale di nuoto di fondo. Insomma, possiamo restarcene tranquilli davanti alla tv anche oggi: a Parigi ci sono eventi in programma dalla mattina alla sera (da seguire in diretta in tv o in streaming) e ancora tanteda vivere. Per conoscere i dettagligare, divise per giorni e orario o per sport, si può consultare il sito ufficiale, ma noi qui ne abbiamo selezionate alcune per voi.