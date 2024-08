Cercasi chef e altri professionisti per una missione in Antartide | come candidarsi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 8 agosto 2024) Adecco ha aperto le candidature per trovareda impiegare durante la prossimain, al polo Sud, organizzata dal PNRA, il Programma Nazionale di Ricerche in. Sono 19 le posizioni aperte per questa opportunità di lavoro riservata solo a chi non teme le basse temperature: il Programma Nazionale di Ricerche insta cercando per la sua prossimaaddetti alle pulizie e alla cucina,e aiutanti esperti in panificazione, carpentieri, elettricisti, meccanici di automezzi e operatori macchine. I contratti di lavoro per questainprevedono un impiego della durata di 4 mesi, durante la stagione estiva australe, che è definita da temperature comprese circa tra i -10 e 3 gradi Celsius.