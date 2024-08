Caldo Appennino toscano preso d’assalto dai turisti a caccia di fresco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Abetone (Pistoia), 8 agosto 2024 - Il grandenelle città, unito alle ferie agostane, spinge il turismo sull'come mette in evidenza l'ultimo report di Confcommercio con le impressioni degli operatori del settore. Non solo i clienti abituali, ma anche visitatori 'in fuga' alla ricerca di temperature miti rispetto ai quasi 40 gradi delle zone urbane di pianura. Tra le località più gettonate Abetone e Cutigliano sulla Montagna pistoiese. "La stagione estiva - afferma Rolando Galli, presidente del Consorzio di promozioneca Apm - è iniziata bene, sulla spinta delle elevate temperature e degli eventi organizzati". Per Pamela Ceccarelli dell'albergo Sichi di Abetone "ilche si fa sentire nelle città ci aiuta, perché in molti sono in cerca di refrigerio.