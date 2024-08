Bergamo accoltellato in stazione | il senegalese arrestato torna in libertà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Èto inildi 29 anni, assistito dall’avvocato Fausto Micheli,solo pochi giorni fa dalla Squadra Mobile con l’accusa di averun 23enne marocchino nella notte tra sabato e domenica, nei pressi delladelle Autolinee. La vittima, colpita al collo, al torace e al braccio sinistro, era stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma fortunatamente non è più in pericolo di vita. L’arresto era avvenuto dopo indagini lampo che avevano portato gli inquirenti a Colognola, dove il 29enne era stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Tuttavia, nell’ordinanza di convalida del fermo e di successiva liberazione, il giudice ha evidenziato la mancanza di gravi indizi di colpevolezza.