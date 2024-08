Banca di Imola Bilancio molto positivo l’utile sale a 72 milioni | Fiducia e credibilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Numeri positivi, a partire dalla crescita della raccolta globale e del, nelsemestrale dell’esercizio 2024 delladi. Il documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’istituto di credito, presieduto da Giovanni Tamburini, su proposta del direttore generale Sergio Zavatti. Al 30 giugno, ildelladi, che appartiene al gruppo privato e indipendente La Cassa di Ravenna (a sua volta presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi), rileva risultati ritenuti appunto "particolarmente positivi" dai vertici dell’istituto di credito. E questo "nonostante un quadro di generale incertezza e rallentamento delle economie europee – proseguono dalladi–, sia per i conflitti ancora in essere in Ucraina e Medio Oriente, sia per il perdurare di una politica monetaria restrittiva da parte della Bce".