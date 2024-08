Arrestato uomo a Roma per minacce con bottiglie rotte

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) CRONACA DI– Bloccato davanti al teatro Brancaccio un 36enne già noto alle forze dell’ordine Undi 36 anni di origine pakistana è statoieri dalla polizia dopo aver terrorizzato i passanti davanti al teatro Brancaccio, in via Merulana, impugnando. La Questura diha riferito che l’aveva già precedenti per episodi di violenza e aggressioni. La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112, descrivendo unche seminava il panico minacciando i passanti. Gli agenti delle autoradio dei commissariati di Flaminio e Villa Glori sono intervenuti immediatamente, trovando l’con lein mano. Nonostante i tentativi di farlo desistere, il 36enne ha continuato a minacciare, dichiarando: “No, io non le butto, ora vediamo cosa fai”.