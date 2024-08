Volley Italia in semifinale alle Olimpiadi con uomini e donne | novità storica a Parigi eguagliati gli USA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’giocherà le semifinali dei tornei didi2024 con entrambe le squadre. Si tratta di una prima volta, perchénon erano mai riusciti a rientrare tra le migliori quattro compagini nella stessa edizione dei Giochi. Il Bel Paese non era mai stato capace di conseguire questo risultato per demerito del settore femminile, che si era sembra arenato tra la fase a gironi e lo scoglio del quarto di finale, il vero e proprio spartiacque tra il ritorno a casa anticipato e la lotta per le medaglie. Soltanto gli USA hanno ottenuto un risultato eguale agli azzurri a. L’ha raggiunto laa cinque cerchi con gliin ben sette occasioni prima della spedizione nella capitale francese. Medaglia d’argento a Los Angeles 1984, dopo aver perso contro il Brasile e aver poi regolato il Canada.