Vandali nel parco del Filo d’oro Se la prendono pure con i giochi

(Di mercoledì 7 agosto 2024)all’attacco neldel, nella frazione di San Giuseppe a Colli del Tronto. Non c’è pace nel, allestito anche per i portatori di handicap, nel mirino dei soliti balordi unno a molla dalla forma di un’oca, che è stata letteralmente decapitata, rendendo il gioco ormai inutilizzabile. Uno sfregio nei confronti della cosa pubblica. Il gesto ha suscitato l’indignazione di tanti cittadini, che hanno sfogato sui social tutta la loro rabbia. "Si tratta di un gioco nuovo, che ha un valore sul mercato pari a 500-1000 euro, non è la prima volta che questa zona viene danneggiata". C’è chi li definisce incivili e chi mette sotto la lente questi giovani, che fino a notte fonda creno caos nella zona.