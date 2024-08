Una sirena a Manhattan Olimpiadi o NewsRoom? La tv del 7 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 7, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Splash – Una”. Tutto ha inizio quando un ragazzino, Allen, si getta in acqua da una barca: nel mare incontra una piccola sirenetta che sta nuotando. Passano vent’anni e Allen, che ora vende frutta e verdura ai mercati gene – rali dicol fratello Freddie, è triste perché la sua fidanzata lo ha mollato. Così va in barca e, cadendo in mare, rischia di annegare, ma viene salvato da una bella, oggetto di inquietanti ricerche di uno scienziato. RaiDue dalle 21 trasmetterà i ” Giochi Olimpici Parigi 2024?. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “”. Il programma, di Monica Maggioni, racconta le grandi questioni globali a partire da una redazione.