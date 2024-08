The North Sea | un disaster movie avvincente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) TheSea, noto anche comeSea Oil, è un film drammatico norvegese del 2021, diretto da John Andreas Andersen. Questosi concentra su un’immensa catastrofe ambientale e umana nel Mar del Nord, risultando in una combinazione perfetta di tensione e riflessione sulle conseguenze dell’avidità umana. TheSea – VelvetMagTrama La storia inizia con l’esplorazione di una piattaforma petrolifera situata nel Mar del Nord, un’area famosa per la sua pericolosità e le sue risorse naturali. Sofia (interpretata da Kristine Kujath Thorp), una brillante ingegnere subacquea, e Stian (interpretato da Henrik Bjelland), suo collega e fidanzato, sono impegnati in una missione di routine quando un’improvvisa e devastante esplosione colpisce la piattaforma.