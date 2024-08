Tamberi rilancia | Il piede non teneva In 3 giorni può cambiare tutto | troppe parole devo fare i fatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “La gara più difficile della mia vita“. L’aveva presentata così Gianmarcoquesta qualificazione alla Finale olimpica del salto in alto. La febbre e i calcoli renali di trefa sono stati solo l’ultimo contrattempo di un’annata in cui Gimbo è stato costretto sovente a far appello alla sua grande forza interiore, per tirar fuori quell’energia che difficilmente ci può essere. L’ha fatto agli Europei di Roma, vincendo l’oro continentale con la misura di 2.37, quando nessuno mai avrebbe potuto pensarlo. Quest’ultima disavventura è stata sicuramente la più dura, a poche ore dalla partenza per Parigi., però, ha voluto lanciare il guanto di sfida e anche con un pizzico di fortuna il pass per l’atto conclusivo c’è stato.