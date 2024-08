Spiaggesciopero ombrelloni il 9 agosto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In assenza di un provvedimento che dia "certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare, siamo costretti a confermare la mobilitazione della categoria" il 9. Lo annunciano i presidenti di Sib-Confcommercio Antonio Capacchione e di Fiba-Confesercenti Maurizio Rustignoli. I due sindacati hanno deciso una prima forma di mobilitazione che prevede per il 9l'apertura con due ore di ritardo dei servizi sulle spiagge in concessione, alle 9,30.