Roncocesi torna l’incubo I residenti | Odori nauseanti La ditta | Tutto secondo le norme

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ci risiamo. Il disagio olfattivo che gli abitanti dihanno vissuto per diversi anni sembra non dare tregua, questa volta neppure la notte. Negli ultimi giorni infatti le segnalazioni da parte dei cittadini si sono moltiplicate a causa dei fortiemessi anche in orario notturno, tanto da costringerli ad alzarsi dal letto per attenuare i miasmicon qualche rimedio casalingo. L’azienda “accusata“ daiper le emissioni dei cattiviè di nuovo la società che lavora gli scarti di macellazione, la Farm Service. La preoccupazione più grande è quella di ritrovarsi in "un incubo già vissuto".