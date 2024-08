Prime condanne in Gb 3 anni a chi ha aggredito un agente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono arrivate in tempi rapidissimi lesevereper i disordini dei gruppi dell'ultradestra nel Regno Unito. Il tribunale di Liverpool ha inflitto tredi carcere al 58enne Derek Drummond per averun, colpendolo al volto, negli scontri a Southport in seguito alla strage di bambine del 29 luglio e alla successiva diffusione di fake news sui social. Condanna a duee mezzo al 29enne Declan Geiran per aver dato fuoco a un veicolo delle forze dell'ordine, e 20 mesi a Liam Riley, 41, per violazione dell'ordine pubblico aggravata da odio razziale: avevano preso parte ai disordini a Liverpool.