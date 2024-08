Paura sul volo Genova-Fiumicino | esce fumo dal motore e l’aereo è costretto all’atterraggio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 7 agosto 2024- Il 4 agosto 2024, un Bombardier C-Series CS-300 di ITA Italia Trasporto Aereo, registrato EI-HHI, inAZ-1380 daa Roma, stava decollando dalla pista 10 diquando i passeggeri hanno visto uno dei motori (PW1524G) emettere, spingendo l'equipaggio a interrompere la salita a circa FL140 e a tornare aper un atterraggio sicuro sulla pista 28 circa 20 minuti dopo la partenza, dopo aver fatto una serie di giri per scaricare il carburante. I passeggeri sono stati portati a Milano Linate in autobus e da lì sono volati a Roma., rileva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", è ancora a terra acirca 37,5 ore dopo l'atterraggio di ritorno. Al momento non si conoscono le cause alla base del malfunzionamento. Foto d'archivio