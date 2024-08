Parigi 2024 vela | quinto posto per Benini Floriani nel dinghy femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Niente podio ma comunque applausi per Chiara, che si è classificata quinta nel) alle Olimpiadi di. L’azzurra ha sognato una medaglia fino all’ultimo, vincendo la Medal Race conclusiva, ma purtroppo non si sono verificate le condizioni necessarie per far sì che ottenesse il bronzo e si è dunque dovuta accontentare del, a soli 16 punti dalla zona medaglie. Già assegnati al termine della giornata di ieri l’oro, all’olandese Marit Bouwmeester, e l’argento, alla danese Anne-Marie Rindom. Il bronzo, infine, è andato alla norvegese Line Flem Hoest. Ha concluso davanti aanche l’elvetica Jayet, quarta.