Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi mercoledì 7 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia alledi Parigi. La spedizione azzurra è già sicura di conquistare un’altra medaglia. Nella vela Ruggero Tita e Caterina Banti si presentano alla Medal Race del Nacra 17 già certi almeno dell’argento: ecco cosa devono fare per vincere l’oro. La speranza però è di avere altre soddisfazioni e altre medaglie. In ordine sparso: c’è l’atteso esordio olimpico di Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto, con l’incognita legata alle sue condizioni fisiche. È il giorno del campione olimpico Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Vanno a caccia di una medaglia anche gli azzurri del ciclismo su pista nell’inseguimento a squadre: sia le donne che gli uomini, trascinati da Filippo Ganna. E poi c’è la semifinale di volley maschile: una sfida infuocata tra l’Italia e i padroni di casa della Francia.