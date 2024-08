Non è sicuro di restare | Napoli due club piombano su Folorunsho

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Duedella Serie Asu Michael, che potrebbe lasciare ilnonostante il rinnovo del contratto Il calciomercato deldopo qualche settimana in cui è rimasto in stand by sta prendendo letteralmente il volo. Sono tante le operazioni che coinvolgono ilpartenopeo in questa fase, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato – oltre alla questione spinosa legata a Victor Osimhen – a sistemare il centrocampo. Gli intoccabili sono soltanto Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono destinati alla cessione e nelle ultime ore sono venute fuori delle novità importanti riguardo a Michael. Michaelha rinnovato da poco il suo contratto con ilfino al 30 giugno 2029. Sembrava anche lui un intoccabile del centrocampo di Antonio Conte dopo la splendida stagione passata al Verona.