LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | è il momento di Vito Dell’Aquila

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:06 Respinto il reclamo della turca. La cinese vince il secondo round per 3-2 e vola in semifinale. 2-0 il punteggio (6-1. 3-2). Salta anche la Dincel, incredibile. Sfumano così le possibilità di ripescaggio per Matonti 16:05 Dincel chiede una review per un calcio alla testa. Sarebbero 3 punti. Vediamo che succede 16:04 Vantaggio Guo! Prima calcio, poi pugno: 3-0 16:04 Manca un minuto. Guo anticipa i colpi dell’avversaria 16:03 Guo esce indenne dagli assalti di Dincel in questi primi trenta secondi 16:01 Altro calcio, stavolta sulla corazza. Guo si prende il primo round: 6-1. Adesso il secondo. 16:00 Calcio alla testa per Guo che si porta sul 4-1 dopo un’ammonizione 15:59 Ammonizione per Guo. 1-0 Dincel 15:56 Adesso c’è l’ultimo quarto di finale in campo femminile: si sfidano la cinese Qing Guo e la turca Merve Dincel.