La spontaneità espressiva e l’incanto di scorci idilliaci nel morbido mondo pittorico tra Realismo e Impressionismo di Mioara Durbac?

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’arte in generale e la pittura in particolare hanno la singolare capacità di svelare il modo di affrontare la realtà e la vita che appartiene a ogni singolo autore, perché è proprio attraverso la rappresentazione che ciascuno dà dell’osservato che è possibile comprendere, e di conseguenza ricevere, quelemotivo, quella sfera interiore ricca e sensibile capace di esprimersi e di manifestarsi in maniera spontanea e priva dei filtri della ragione. Nel caso in cui il creativo sceglie uno stile fortemente figurativo può svilupparsi una duplice interpretazione, quella di chi è più attento al singolo dettaglio e dunque alla ricerca dell’impeccabile riproduzione del visibile, e quella di chi invece si focalizza in maniera più incisiva sull’atmosfera, sull’ambientazione circostante che interagisce con il soggetto rappresentato fino a divenire parte integrante del risultato finale.