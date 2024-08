Inter-Al-Ittihad Thuram dal 1? e un escluso in mezzo! Le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)-Al-è l’amichevole in programma alle 20.30 all’U-Power Stadium di Monza, penultimo impegno di pre-campionato per i nerazzurri prima dell’esordio in campionato fissato per il prossimo 17 agosto contro il Genoa (l’ultima amichevole sarà quella a Londra contro il Chelsea di domenica 11 agosto). Di seguito leAMICHEVOLE DI LUSSO –-Al-è la penultima amichevole di pre-campionato per i Campioni d’Italia di Simone Inzaghi: tra dieci giorni infatti i nerazzurri affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino a Marassi. Nel frattempo l’proverà ad affrontare nel miglior modo possibile, viste le assenze, sia la squadra di Laurent Blanc, con Karim Benzema a guidare l’attacco, che il Chelsea a Stamford Bridge domenica 11 agosto alle ore 16.00.-Al-, Inzaghi con una esclusione importante a centrocampo: si rivededal 1?.