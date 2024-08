Inter-Al Ittihad Darmian | Errori da non commettere ma siamo fiduciosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Matteoha rilasciatoessanti dichiarazioni nel post-partita di-Al, amichevole pre-campionato andata in scena a Monza e conclusasi con la sconfitta dei nerazzurri per 0-2. Di seguito le parole dell’esperto e affidabile difensore italiano: “La volontà è sempre quella di vincere, però purtroppo oggi è una arrivata una sconfitta. Abbiamo messo minuti importanti nelle gambe in vista di una stagione che sarà lunghissima e nella quale vogliamo riconfermarci. Abbiamo fatto delle buone cose: ripartiamo da quanto fatto l’anno scorso. Ci sono statida nonmain vista del campionato. Il gruppo è quello dell’anno scorso, dispiace per i ragazzi che sono attualmente infortunati, sono tutti giocatori importanti: noi faremo sentire i nuovi a proprio agio fin da subito, ci daranno una grande mano.