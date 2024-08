Incendio in A14 in provincia di Pesaro | in fiamme un semirimorchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 –sulla A14. Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada per unche ha coinvolto un. Era poco prima delle 11 quando, lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Marotta e Senigallia in corsia sud, lehanno avvolto il mezzo che stava transitando. Il conducente dell’autoarticolato è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e a staccare la motrice per evitare che venisse coinvolta dalle. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Fano e Senigallia hanno spento l’e messo in sicurezza l’area coinvolta. E’ intervenuto anche il personale della società autostrade per la viabilità.