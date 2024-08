Giorgetti | Perrotta a Rgs perché è brava

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 14.23 "Se la Ragioniera non arriva dalla Corte dei Conti o dalla Banca d'Italia è peccato mortale? Ho compiuto un peccato mortale. Siccome è, lo dicono tutti, io ho pensato di indicarla". Così il ministro dell'Economiasu Dariaa capo della Ragioneria generale dello Stato. "Ha lavorato anche per governi di altro colore". Due lauree, una in Scienze politiche e una in Giurisprudenza,una carriera tutta nelle Istituzioni., classe 1977, è attualmente anche presidente del Collegio revisori della Corte Conti