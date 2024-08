Formia 32 grammi di hashish e quasi mille euro nel marsupio | arrestato pusher 34enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 7 agosto- Durante la giornata del 5 agosto 2024 i Carabinieri del N.O.RM. – Sezione Radiomobile dinell'ambito di specifiche attività del controllo del territorio, ed in particolar modo rivolte al contrasto e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, deferivano in stato di libertà una persona di 34 anni, originario della provincia di Napoli, già noto alle FF.OO. per precedenti specifici in materia. Il predetto, a seguito di perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di32 dioccultati all'interno di unnonché la somma in contanti di960,00, il tutto sottoposto a sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio