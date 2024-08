Firenze il caldo sembra non finire mai | codice giallo e poi due giorni di arancione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – E’ ancora allerta. Il bollettino elaborato nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del, coordinato dal Ministero della Salute, segnala per oggi un'allerta gialla che diventeràda domani e venerdì. Insomma, quest’estate particolarmente torrida non accenna a mollare la presa. Del resto, è atteso da questo fine settimana un ulteriore innalzamento delle temperature, che arriveranno anche a 40-41 gradi. Per chi è in città, l’ennesima brutta notizia. Previsioni meteo: si va verso i 40 gradi Per affrontare le ondate di calore, il Ministero della Salute ha pubblicato un decalogo con semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione per ridurre le conseguenze nocive del: Non uscire nelle ore più calde: evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18.