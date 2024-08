Fermo amministrativo dei veicoli | cosa c' è da sapere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – Nel momento in cui un debitore nei confronti dello Stato, o qualsiasi altro organo, risulta inadempiente nel pagamento dei tributi, delle tasse o delle multe, può essere bersaglio deldel suo veicolo. Si tratta di una pratica con la quale il concessionario della riscossione richiede e ottiene che un bene del debitore (o di un coobbligato), nel caso in esame l’automobile, venga fermato e iscritto al Pra, Pubblico registro automobilistico. Quel dato veicolo non potrà più circolare o, nei casi più gravi, può essere imposta la cessione al fine di ottenere le somme necessarie al saldo del debito maturato nei confronti dello Stato o altri organi amministrativi.