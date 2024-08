Deadpool & Wolverine ha scelto di non mostrare la morte degli X-Men ecco perché

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Innon vedrete le scene dellaX-Men, ma il senso di colpa di Logan sarà al centro della storia. I trailer diavevano lasciato intendere che gli X-Men, nella realtà di Logan, sono morti. Ma scene diin stile Old Logan nel film non ne vediamo nonostante l'ipotesi sia stata presa in considerazione da Ryan Reynolds e dal regista Shawn Levy, per poi essere scartata. "Sì, ne abbiamo parlato, ma poi abbiamo finito per suggerirlo con i suoni, senzaniente" ha spiegato Shawn Levy a Collider. "Alla fine, sembrava che i dettagli delladi quei personaggi non fossero importanti per questa storia, ma lo è il modo in cui perseguitano Logan. E quindi